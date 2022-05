Alessandria-Vicenza: la 'finale'

ALESSANDRIA - Longo cambia alcuni interpreti per la 'finale' con il Vicenza: in attacco ci sono Corazza e Palombi, con Chiarello, e Marconi parte dalla panchina. A centrocampo preferisce due mediani di ruolo, Casarini e Gori, e a sinistra alza Parodi, tenendo Lunetta per un cambio, mentre Pierozzi torna titolare a destra.

La difesa è di centrali puri, con Prestia, Di Gennaro e Mantovani insieme.

Baldini dà fiducia alla formazione che ha battuto il Lecce, unica variazione il ritorno di Bikel, recuperato, a centrocampo.

ALESSANDRIA - VICENZA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

3' tensione alle stelle: già due interventi duri, dopo quello di Maggio su Parodi, sono scintille

1' Spettacolare coreografia della Nord

1' Calcio d'inizio del Vicenza

Il tabellino

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi, Casarini, Gori, Parodi; Chiarello, Corazza, Palombi. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Ba, Lunetta, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Barillà, Milanese. All.: Longo

Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. A disp.: Grandi, Zonta, Giacomelli, Pasini, Padella, Boli, Cappelletti, Greco, Dalmonte, Meggiorini, Cester, Teodorrczyk. All.: Baldini

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Alassio di Imperia e Di Vuolo di Castellammare di Stabia, quarto ufficiale Galipò di Firenze. Var Fourneau di Roma1, assistente Var Lo Cicero di Brescia