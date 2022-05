Porsche al castello

Tra Alessandria e il Monferrato, il primo raduno di Porsche si è svolto il 30 aprile. Una settantina di vetture, da quelle d’epoca alle nuovissime.

Al mattino i bolidi si sono trovati in viale della Repubblica. Dopodiché il corteo è partito per un giro delle colline, con passaggio spettacolare sul ponte Meier. Arrivo al Castello di Piovera. Il raduno è stato organizzato dal locale Club Porsche Grup Nord-Ovest, insieme a Porsche Club Italia, «Un primo evento per far conoscere le colline Unesco e la città», racconta il presidente Sergio Basile, «Le quote serviranno per l’acquisto di un macchinario per il reparto oculistico dell’Ospedale Infantile».