Coppa a Freedom, Acf a testa alta

VINOVO - La Coppa Italia è di Freedom Cuneo, la squadra pigliatutto del calcio femminile piemontese.

Ma Acf Alessandria esce a testa altissima dalla finale, sul neutro del Chisola, e per 75 minuti gioca alla pari. Merito, anche, di una difesa attenta, che rischia solo alla mezzora, conclusione avversaria di un nulla sul fondo. Segnano anche, le grigie, con Pastorino, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

In avvio di ripresa le ragazze allenate da Tosi gestiscono il gioco e sono anche più pericoloese delle avversarie, che soffrono la manovra veloce. Non riescono, però, a concretizzare. Lo fa, invece, Freedom, con Nicco, di testa, sugli sviluppi di un angolo. Acf accusa il colpo e Cuneo ne approfitta per raddoppiare, al 38', con Colombero, da fuori area. Anche per Alessandria medeglie e il trofeo riservato alla finalista. E, ora, testa subito al ritorno dei quarti di finale playoff, domenica, in casa di Juventus Women. "Dobbiamo lottare fino alla fine - così il tecnico - e siamo pronte e determinate a farlo".