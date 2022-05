Alessandria - Vicenza, moduli a specchio?

ALESSANDRIA - Francesco Baldini, tecnico del Vicenza, ha detto ai suoi che sono "arbitri del loro destino".

In realtà. vale per tutte e due le squadre, soprattutto perché, come domani sera, per una ci sarà una sentenza senza appello. La gara del dentro o fuori: ci può anche essere un percorso alternativo verso la salvezza, l'Alessandria può arrivarci con due risultati (e con uno, combinato al ko del Cosenza, sarebbe conferma diretta), il Lane con uno solo

Fare calcoli sarebbe, però, un errore e Longo neppure vuole sentirli menzionare: nelle finale, e quella di domani la è, non sono ammessi e, in ogni caso, esporrebbero a rischi altissimi

A parte Mattiello e Kolaj (e i tre lungodegenti) tutti disponibili, qualche variazione di interpreti nel 3-4-2-1, che sarebbe a specchio rispetto agli avversari, passati alla difesa a 3 dalla seconda delle tre gare della gestione Baldini.

"Una finale. Con una sentenza per una delle due" Longo: "Portiamo in campo un anno di lavoro. Trasciniamo i tifosi e loro lo faranno con noi"

Il Vicenza sarà lo stesso che ha battuto il Lecce, con il ritorno di Bikel a centrocampo, in coppia con il vicentino Cavion, ma l'infortunio a Crecco, che toglie il cambio di Lukaku, potrebbe spingere il tecnico a tenere Bruscagin in panchina, come sostituto dell'ex Lazio e, nella linea arretrata, proporre Padella dall'inizio. Diaw unica punta, almeno inizialmente, anche perché Meggiorini, in settimana, si è allenato a singhiozzo per un fastidio al tallone.

Ancora 240 biglietti

Restano disponibili, a pochi minuti fa, 244 biglietti: 107 in tribuna laterale scoperta, 27 in tribuna centrale, 34 in tribuna laterale coperta, 3 in tribuna d'onore, 73 poltrone bordocampo. La prevendita prosegue anche domani, fino a poco prima dell'inizio della partita. Cancelli aperti dalle 18.30, la raccomandazione della società è arrivare per tempo (e non all'ultimo minuto) per permettere un regolare accesso a tutti.