Piazza Matteotti: via ai lavori di ristrutturazione dell'Arco

Nei prossimi giorni si insedierà il cantiere e inizieranno i lavori di restauro dell’Arco Trionfale di Marengo in via Dante.

Tanti gli interventi previsti:

risanamento delle murature umide con ripristino delle porzioni di intonaco distaccate

con ripristino delle porzioni di intonaco distaccate rimozione di tutti gli impianti e gli elementi incoerenti posati negli ultimi anni sul monumento

pulizia e ripristino delle parti lapidee

restauro delle componenti artistiche

delle componenti artistiche predisposizione per installazione nuovi impianti tecnologici (illuminazione)

Verrà inoltre applicata al monumento una apparecchiatura in grado di invertire la polarità e quindi progressivamente ridurre ed eliminare l'umidità di risalita che nel corso degli anni ha causato il profondo degrado di alcune parti delle colonne.

L'opera di restauro, del valore complessivo di 80mila euro, è finanziata per 30mila euro da risorse proprie del Comune (fondi del Decreto Crescita) e per 50mila euro dal contributo concesso per tale opera dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

"Abbiamo affrontato questo importante tema già tre anni fa, avviando un proficuo confronto con la Soprintendenza, e poi abbiamo recuperato il contributo di progettualità a suo tempo messo in campo da professionisti alessandrini che hanno condiviso il loro lavoro a favore dell'amministrazione comunale - commenta il sindaco - Il tempo trascorso nella ricerca dei fondi per avviare quest'opera è stato quindi impiegato per individuare al meglio gli interventi da attuare. Il monumento riceverà poi anche il contributo di progettualità dal Gruppo Amag Spa, che ha individuato l'opera tra quelle per le quali promuovere un investimento per l'illuminazione artistica, che sarà inserita nel progetto ‘Smart City’ per la città".