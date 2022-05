Alessandria - Vicenza, ancora un migliaio di biglietti

ALESSANDRIA - Poco meno di mille biglietti ancora disponibili per Alessandria - Vicenza di venerdì al Moccagatta, la partita che vale una stagione.

La gradinata nord (1874 posti) è esaurita da domenica sera, e sono già stati tutti venduti i 685 tagliandi del settore ospiti, l'unico in cui i vicentini possono acquistare, perché negli altri è vietata la vendita ai residenti in Veneto.

A tre giorni e mezzo dalla gara restano circa 400 ingressi per il rettilineo e gli altri 600 divisi tra tribune e poltrone bordocampo. Per la tribuna laterale scoperta promozione a 20 euro (15 i ridotti), e 5 euro per Under 16, anche in rettilineo.

Squadre al lavoro

L'Alessandria continua la preparazione al Michelin Sport Club. Da valutare le condizioni e i margini di recupero di Federico Mattiello, che aveva saltato Parma per una botta nell'ultimo allenamento.

Alessandria - Vicenza, nessuna squalifica Il Lecce multato di 10mila euro per il "lancio di fumogeni e un petardo"

In casa Vicenza stagione finita per Luca Crecco. Il difensore mancino, nelle ultime gare 'cambio' di Lukaku, si è infortunato nel finale con il Lecce, ma è rimasto in campo: la tac, però, ha accertato la rottura longitudinale della rotula del ginocchio destro. Ci sarebbero, invece, possibilità di recupero per Nikita Contini, il portiere protagonista dell'episodio del petardo. Dopo gli aggiornamenti di sabato sera, con gli esiti negativi degli accertamenti, la società vicentina non ha più diramato comunicati, ma lo stesso Contini, sui profili social, ha tranquillizzato i tifosi.