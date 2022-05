Principio d'incendio al polo chimico: “nessuna allerta”

Questa mattina, all'interno del parco chimico di Spinetta Marengo, si è verificato un principio di incendio nella zona dove si trova una vasca in disuso gestita dal Consorzio trattamento rifiuti.

"Non c'è stato bisogno di attivare un'allerta, anche se sono stati immediatamente avvertiti gli enti", fanno sapere da Spinetta. Sul posto sono intervenuti con degli estintori gli operatori della sicurezza interna, che hanno domato le fiamme.

In quel momento erano presenti all'interno del polo chimico anche dei tecnici dell'Arpa per alcuni rilievi di routine, che hanno assistito alle operazioni messe in atto dagli addetti.