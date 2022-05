Alessandria - Vicenza, nessuna squalifica

ALESSANDRIA - Nessuna squalifica per Alessandria e Vicenza per la gara di venerdì al Moccagatta.

Per i Grigi secondo cartellino per Lorenzo Crisanto (dalla panchina) e Mirko Gori, terzo per Luca Coccolo, settimo per Federico Casarini e Luca Parodi. Per il Vicenza un solo cartellino, il 12°, per Davide Diaw.

L'Alessandria ha cinque elementi in diffida: Benedetti, Corazza, Fabbrini, Mantovani e Pierozzi.

Il Lecce è stato multato di 10mila euro "per avere, i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di gioco, un fumogeno e un petardo, che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di gioco". La società salentina ha chiesto di avere l'indicazione della persona che avrebbe effettuato il lancio, per ora senza esito nonostante la presenza di telecamere all'interno dello stadio.