Alessandria, seduto sul cupolone del carcere: la protesta di un detenuto

ALESSANDRIA - ORE 17,35 - La situazione pare essere in costante stallo. Il mediatore dialoga con il detenuto - talvolta in italiano, altre in arabo - e fa la spola tra la base della cupola e l'interno del carcere.

ORE 17,04 - Al "Cantiello e Gaeta" è arrivato anche il consigliere comunale di Alessandria, Piero Castellano, presidente della commissione politiche sociali. "Pochi agenti e strutture obsolete", questo in sintesi il suo commento a pochi giorni dal sopralluogo effettuato con gli altri consiglieri.

ORE 16,58 - Al carcere potrebbe arrivare il garante, come richiesto dal detenuto, non si sa ancora se da Torino o da Alessandria. In città fu nominata Alice Bonivardo. Al momento non sarebbero state prese altre decisioni di intervento. L'allarme è scattato circa quattro ore fa.

ORE 16,28 - Non è la prima volta che accade un fatto simile. Nel gennaio del 2013, infatti, un altro detenuto salì in cima alla struttura per attirare l'attenzione su di sé. All'epoca fu il capo della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, Roberto Pascoli, a gestire l'emergenza e a convincere l'uomo a scendere dopo averlo fatto parlare con il giornalista Franco Capone.

ORE 16,04 - Il mediatore (con la camicia chiara) è salito in cima alla struttura, ai piedi della cupola e sta dialogando con il detenuto. Con lui anche la direttrice del carcere.

ORE 15,55 - La temperatura in cima alla cupola deve essere molto alta. L'uomo - che in un primo momento si era coperto il capo con una maglietta, rimanendo così a torso nudo - l'ha nuovamente indossata. Si sta coprendo la testa co oggetti di fortuna. La situazione generale è invariata. Gli agenti della polizia penitenziaria rimangono in attesa di nuovi sviluppi. All'interno della struttura è entrata una persona della quale non si conosce la qualifica. Non è escluso che sia stato chiamato per mediare la trattativa.

ORE 15,23 - Situazione immutata, la richiesta del detenuto che si è appollaiato in cima alla cupola del "Cantiello e Gaeta" rimane quella di poter dialogare apertamente con dei giornalisti e con il garante dei detenuti. resta ignoto il motivo specifico: "Ho tanti problemi, voi non ne sapete nulla", ha detto alle guardie penitenziarie che sono a pochi metri da lui.

ORE 15,05 - Il detenuto, di origine marocchina, sta protestando per un motivo ancora sconosciuto, ma la sua decisione è sostenuta dagli alti carcerati che si sono fatti sentire rumorosamente. L'uomo non cede agli inviti della polizia penitenziaria e continua a ripetere che non scenderà dalla cupola. Nell'ultima mezz'ora, gesticolando, ha più volte dialogato con gli operatori che stazionano alla base della cupola.

ORE 14,47 - L'uomo ha incominciato un dialogo con le guardie carcerarie che si trovano alla base della cupola. "Voglio parlare con i giornalisti o non scendo più". Al carcere sono arrivati anche i vigili del fuoco.

ORE 14,31 - L'uomo è seduto in cima alla cupola della struttura carceraria. A torso nudo, con una maglietta bianca sul capo, chiede di poter parlare con dei giornalisti e sta attuando una forma di protesta della quale, al momento, non si conoscono ancora i particolari. Dall'interno del carcere si sentono provenire urla di dissenso e molti detenuti stanno colpendo le sbarre con gli oggetti di cui dispongono.

ORE 14,20 - Un uomo seduto in cima alla cupola della casa circondariale "Cantiello e Gaeta": è quanto immortala un'immagine che ci è stata fornita da un lettore e che racconterebbe parte di una protesta nata all'interno della struttura di detenzione.