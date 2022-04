Alessandria: arrestato l'autore delle spaccate ai negozi del centro

ALESSANDRIA - La notte del 27 aprile scorso il personale delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Alessandria ha proceduto all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di furto aggravato mediante effrazione della vetrina di un esercizio commerciale di via Alessandro III.

A seguito di alcune segnalazioni per furti avvenuti poco prima con le modalità sopra descritte, gli operanti, grazie alla descrizione dei testimoni presenti sul posto, hanno fermato un giovane ventenne in piazzetta della Lega Lombarda, sospettato di esserne l’autore.

L’uomo, alla vista di poliziotti, ha cercato di nascondere la refurtiva in un vaso, senza riuscirci per il puntuale intervento degli stessi. Il fermato presentava delle ferite alle mani riconducibili alle “spaccate” di cui si era reso responsabile e la conseguente perquisizione effettuata ha consentito di rinvenire una grossa pietra (sampietrino) con la quale aveva infranto le vetrate.

Dalle ulteriori attività eseguite è emerso che l’uomo era colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di un arresto avvenuto nel mese di aprile per il reato di furto aggravato. Allo stesso, pertanto, veniva contestato anche il reato di evasione.

L’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio di mercoledì, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Verranno svolte ulteriori indagini per accertare se il soggetto si sia reso responsabile di altri analoghi episodi avvenuti recentemente in città.