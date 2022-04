Alessandria, sabato 25 giugno il pride

ALESSANDRIA - Sabato 25 giugno si terrà AlPride, il pride di Alessandria. A ufficializzare la data della manifestazione sono stati i promotori: l'associazione Tessere le Identità e Non Finisce Queer. L'evento si svolgerà per le vie del centro storico con arrivo in Santa Maria di Castello per la festa finale.

In preparazione di AlPride è stato allestito anche un calendario di eventi: il primo si terrà domenica 1 maggio alla Soms di Novi con un concerto dibattito incentrato su lavoro e diritti. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 11,30 fino alle 20.