"Quasi cinquemila? Sembravano almeno il doppio"

ALESSANDRIA - "In 4500 sugli spalti? Dal campo mi sembravano più del doppio. Un muro di passione, una spinta che abbiamo sentito tutti". Uno spettacolo la Nord tutta grigia, le bandiere, le sciarpe, tutto al cielo, e il rettilineo anche, 'esaurito' come la curva.

E Prestia, come i compagni, avrebbe voluto ripagare tanto amore con un gol, con un risultato pieno, con il terzo successo consecutivo che, in questo campionato, all'Alessandria non è ancora riuscito.

"Non avevo mai visto la Nord così piena. Da brividi. Il pubblico di Alessandria quando deve farsi sentire sa bene come fare. Ora speriamo che i tifosi ci seguano anche a Parma". Più che una speranza, è una certezza: due pullman opzionati dalla Nord, uno quasi completo, altrettanti per il Centro Coordinamento Grigi Club, ritrovo sabato alle 10.30 in piazza Perosi, partenza alle 11, le prenotazioni con un whatsapp al 3802640349 (Nord) o telefonando, per il Coordinamento, al 3389065045 o rivolgendosi a L'Amico Fruttaio, Corner e L'Antica Caffetteria.