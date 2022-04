Tennis, padel, bike park. E i Grigi. Al Michelin Sport Club

SPINETTA MARENGO - Un anno fa era un bel progetto, adesso è realtà: il Michelin Sport Club è uno spazio per lo sport da vivere a stretto contatto anche con i Grigi.

Il giorno dell'inaugurazione è l'occasione, per il presidente, Daniele Accardi, per annunciare l'accordo con l'Alessandria Calcio, che avrà qui il suo centro di allenamento per la prima squadra anche per le prossime tre stagioni (e il campo alle spalle dell'edificio che ospita gli spogliatoi è stato ampliato per avere le stesse dimensioni del Moccagatta).

Un impianto polivalente: un campo da tennis, con i maestri Barbara Baralli e Fabio Beraldo e l'istruttore Roberto Mazzoni, il campo da padel, un campo per il calcio a 11 e uno per il calcio a 7, il bike park con pista omologata dalla federazione per gare di mtb e anche di cross a piedi, e c'è chi sogna il 'Campaccio'. Ci sono più sezioni: ciclismo con Giorgio Boccassino, corsa, triathlon e nuoto con Massimiliano Bisio, calcio con Marco Cresta e Andrea Mamprin, montagna con Gianluca Salva, a coordinare tutto il centro Filippo Rota e Ivan Vigato. Vicepresidente è Rodolfo Busato, segretario e tesoriere Gianfranco Candida.

Nel circolo, affiliato Uisp, passerà, il 18 maggio, la fiaccola dei campionati nazionali Special Olympics, che saranno a Torino.