Cuochi, baristi e operai con esperienza

Ecco le offerte di lavoro aggiornate, provenienti dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Le persone non ancora in possesso di Spid che non possono accedere al portale iolavoro.org, possono temporaneamente candidarsi alle offerte di lavoro inviando il curriculum alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, specificando il codice dell'offerta

27369 - Addetto/a alle spedizioni merci Mansioni: la persona si occuperà di spedizione di documenti e merci in tutto il mondo. Requisiti: buone conoscenze informatiche (in particolare Word, Excel, Internet), buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, patente B in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito (come da normativa della Regione Piemonte) della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Alessandria.

27249 – Barista L'azienda ricerca un/una barista per stagione estiva. Necessaria minima esperienza e disponibilità a lavorare su due turni (mattina o pomeriggio) e nei fine settimana. Mansione Preparazioni di caffetteria, bevande e somministrazione di cibo, servizio ai tavoli, riordino e pulizia del locale e dei prodotti/ strumenti utilizzati nel servizio al pubblico. Luogo di lavoro: Alessandria. Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.LAVORO A TURNI

27242 - Tornitore di metalli Azienda nel campo della meccanica industriale di precisione ricerca un giovane operaio da formare ed inserire in organico. Il profilo ideale proviene da una formazione di perito meccanico. Inserimento iniziale con tirocinio finalizzato all'apprendistato. Lavoro in zona Masio

27225 - Impiegato amministrativo servizi finanziari Agente in attività finanziarie ricerca impiegato/a amministrativo da formare ed inserire in organico tramite contratto di apprendistato. La risorsa si occuperà principalmente di data entry ed assistenza telefonica.

Zona Alessandria. Ottime capacità organizzative, predisposizione al contatto con i clienti, disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore finanziario, buone competenze informatiche. Tipo di Contratto offerto: APPRENDISTATO

27142 - Addetto alla logistica di magazzino Descrizione: Azienda in zona Alessandria ricerca addetti al facchinaggio/ magazzino da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato. Mansione: La risorsa svolgerà la mansione di magazziniere/ facchino. Requisiti: Conoscenza informatica di base, idoneità alla movimentazione di carichi, preferibile qualifica per utilizzo del muletto.

27141 - Addetto alle pulizie di interni Descrizione: Addetti al servizio di pulizia civile, industriale e sanificazione ricerca addetti da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato. Flessibilità nella disponibilità oraria ma preferibilmente full time. Necessario mezzo proprio per raggiungere i luoghi di lavoro. Zona Alessandria Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia civili e industriali (uffici e stabilimenti) con o senza utilizzo di macchine lavasciuga (a spinta o uomo a bordo)Requisiti: Automunito

27094 - Meccanico riparatore d'auto Descrizione Mansioni: la persona si occuperà di tagliandi, diagnosi, kit distribuzione, impianti frenanti e manutenzione veicoli in generale. Requisiti: si richiede minima esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro di gruppo, indispensabile patente B e mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato, con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL).Mansione meccanico riparatore e manutentore veicoli

26841 - Caricatore di distributori automatici Mansioni: azienda di distribuzione bevande cerca addetti gestione rifornimento merci: pulizia e riordino macchine distributrici di prodotti presso clienti del territorio. Requisiti: ottima conoscenza lingua italiana, ottimo uso smartphone, patente b, disponibilità a muoversi sul territorio con mezzo aziendale, dinamicità e prestanza fisica. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Contratto di inserimento: tempo determinato. Full time.

26834 - Specialista in contabilità fiscale e tributaria Mansioni: per uno studio di commercialisti, la persona si occuperà di contabilità imprese, adempimenti fiscali e gestione iva per le aziende clienti. Requisiti: consolidata esperienza pluriennale nel settore, autonomia. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: tempo determinato per futuro inserimento definitivo, orario part time.

26830 - Aiuto cuoco di ristorante La persona si occuperà di supportare il pizzaiolo nella gestione della cucina. Mansione: stoccaggio della spesa, organizzazione della dispensa, lavaggio e taglio verdure, pulizie dei piani di lavoro. Requisiti preferibile minima esperienza, disponibilità al lavoro serale.

26763 - Addetta/o marketing con esperienza Mansioni: per azienda di telefonia si ricerca addetto/a esperti in attività di marketing, promozione servizi a livello informatico, contatti con aziende e clienti interessati, fidelizzazione servizi. Requisiti: necessaria esperienza, competenze informatiche, ottime doti relazionali, laurea necessaria (preferibile nel settore comunicazione o affini); automuniti, inglese intermedio. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva, orario part time da definire

26762 - Cameriere di sala Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: capacità gestionali, ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Luogo di lavoro: Alessandria

26761 - Cuoco di ristorante Mansioni: la persona si occuperà di coordinare il lavoro dello staff, predisposizione dei menù e creazione di nuovi piatti, gestione del budget.

Indispensabile esperienza ed autonomia nella mansione, spiccate doti comunicative e gestionali. Tempo parziale: Giovedì e Venerdì mezza giornata, Sabato e Domenica intera giornata. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria.

26661 - Assistente alla poltrona Mansioni: Accoglienza pazienti; Assistenza ai medici, Sterilizzazione strumentario e ambienti; Trattamento dei documenti clinici.

Sarà un requisito preferenziale aver conseguito l'attestazione Assistente Studio Odontoiatrico, oppure la disponibilità a intraprendere il percorso formativo. Si richiede volontà e motivazione ad apprendere la professione. Requisiti: Flessibilità, precisione e capacità organizzativa; attenzione al paziente; Capacità di lavorare proficuamente in gruppo; Luogo di lavoro: Alessandria (AL)

26404 - Tirocinante sostituzione vetri e cristalli per automezzi Mansioni: la persona sarà formata nell'installazione e riparazione di vetri e cristalli per automezzi in officina e presso i clienti. Requisiti: età massima 29 anni, qualifica professionale o diploma in ambito meccanico, patente B, buona manualità, buone competenze informatiche. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, finalizzato all'inserimento con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Alessandria

26363 – Contabile Mansioni: la persona si occuperà di rilevazione contabile ordinaria e semplificata con preparazione delle dichiarazioni, invio CCIA e telematici. Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, gradita conoscenza programma Team System. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria

26330 - Cameriere/a di sala Mansioni: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: capacità gestionali, conoscenza dei vini e della caffetteria, ottime competenze relazionali. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26327 – Barista Mansioni: servizio di caffetteria e cocktail. Requisiti: buone competenze in ambito mixologist e autonomia nella stesura della lista dei cocktail, competenze base in caffetteria. Si richiedono attenzione al cliente e ottime capacità organizzative. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26326 - Cuoco/a responsabile di cucina Mansioni: la persona si occuperà di coordinare il lavoro dello staff, predisposizione dei menù e creazione nuovi piatti, gestione del budget. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione con particolare riferimento alla cucina del pesce, autonomia nella mansione, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria

26325 - Cameriere/a di sala Mansioni: allestimento sala, servizio ai tavoli. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, gradita conoscenza nella selezione dei vini e di tecniche di mise en place della sala, conoscenza di base della lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

25685 - Project manager junior Mansioni: la risorsa svolgerà inizialmente la mansione di project manager junior da introdurre nei processi produttivi dell’azienda per poi essere indirizzata nell’area commerciale. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore in ambito tecnico, ha conoscenza della meccanica di base e buona predisposizione a sviluppare abilità di vendita. Disponibilità a brevi trasferte. Patente b ed automunito. Richieste capacità comunicative, di management, di lavoro di squadra.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 9 mesi, full time di 40 ore settimanali.

24329 - Elettricista media bassa tensione con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di elettricista media bassa tensione addetto/a all’installazione e manutenzione di linee media bassa tensione, installazione di linee interrate, aeree e di impianti di trasformazione, ai lavori in sottostazioni e su impianti industriali e all’assistenza in caso di guasto. Requisiti: la risorsa ideale ha esperienza nella mansione, preferibilmente per il cliente Enel o similari, conoscenza degli impianti elettrici a bassa e media tensione, patente di guida e mezzo proprio. In possesso di formazione per lavori sotto tensione, corso di PRL per lavori in quota e corsi in ambito di sicurezza. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time

24325 - Operatore macchine movimento terra con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di operatore macchine movimento terra addetto/a all’attività di scavo per la posa di cavi elettrici. Requisiti: la risorsa ideale ha esperienza nella mansione di oltre due anni, preferibilmente per il cliente Enel o similari, conoscenza di architetture di rete elettrica, abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra. In possesso di patente C e preferibilmente anche CQC e abilitazione MMT, automunito. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time.

21722 - Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell'edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l'azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all'ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).



18814 - Addetto/a gestione pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.



Offerte Riservate agli/alle iscritti/e alle liste L. 68/99 nella Provincia di Alessandria



26799 - Autotrasportatore merce (art.18 l.68/99) COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA ORFANI-VEDOVE-PROFUGHI ED EQUIPARATI (ART.18 L.68/99) MANSIONI: la risorsa effettuerà consegne per azienda di autotrasporti conto terzi.

REQUISITI: patente di guida categoria CE e CQC + PATENTE ADR. SEDE DI LAVORO: Solero. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo indeterminato full time. ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile