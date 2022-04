Judo, si torna da Bruxelles con tante medaglie

Ottimi risultati anche in campo internazionale per i ragazzi dell'Atletico Judo Alexandria, partiti per il Belgio per il 17mo International Open di Bruxelles, unico club italiano ad essere presente.

E' stata una grande esperienza per di sport e di vita, impreziosita dalle tante medaglie portate a casa.

Medaglia d'oro per: Romina Martino, Haron Ben Mokhtar, Alessandro Migliazzi, Ecaterina Ricagni, Flora Tabacchetti, Gabriel Izzo. Medaglia d' argento per Alexandra Chibea. Medaglia di bronzo per Maya Martino. Fuori medaglia, ma ottima esperienza per Leonardo Ricagni.

"I nostri ragazzi hanno tenuto alto il nome della nostra società e della nostra Città", hanno commentato orgogliosi Luca Izzo e Simone Martino a bordo tatami e il fisioterapista Andrea Ricagni.