"Bentornato Toro. Di nuovo con noi"

ALESSANDRIA - "Il nostro Toro è libero. Bentornato tra noi Piddu". Il primo annuncio della rimessa in libertà di Christian Piddu Melis è di Sbrinza's, il suo gruppo. L'immagine scelra per la copertina nella pagina facebook è quella dello striscione "Piddu, non mollare, siamo tutti con te", realizzato pochi giorni dopo l'arresto, avvenuto alla vigilia della trasferta ad Ascoli.

"Finalmente", scrive Stefano Chiarotto, che fin dalle prime ore, insieme a tutti i ragazzi e le ragazze della Nord, ha attivato una raccolta fondi. In tutto 8960 euro, per sostenere le spese legali. La Nord, in particolare, ha avviato la raccolta già fra i presenti ad Ascoli (255 euro) e poi contro il Perugia (1405 euro). Altri contributi dal Bar dello Stadio (324 euro), dai Supporters (200 euro), dalla Fondazione Chiarugi (550 euro), dalla Brigata Spinello (200 euro), dal Centro Coordinamento Grigi Club (200 euro), da Amici del calcio di Piddu (320 euro), dal Bar Aurora (250 euro), dal gruppo Orti ( 270), dai Mandrogni (280 euro), da tifoserie amiche di Tolone (100), Viareggio (100 euro), Cosenza (200 euro), Beataignoranza (310 euro), da Mario Di Cianni (50 euro), da anonimi donatori e da un tifoso grigio, Luca De Caro, che vive in Germania (200 euro).

La Nord in campo per 'Piddu' Il tifoso arrestato venerdì sera per fatti del 2010. Striscione e libri in vendita

Come gruppo, Sbrinz'a ha raccolto 2005 euro e Museo Grigio ha messo a disposizione 58 copie di Grigi in B, il libro sulla promozione, che sono state vendute, realizzando 1450 euro, sempre per la stessa finalità.

Scarcerato il tifoso dei Grigi Christian Melis “Piddu” IPer ora affidamento in prova ai servizi sociali. Il lavoro del suo nuovo legale

L'intera somma era stata consegnata alla famiglia di Piddu. "Oggi è una bellissima giornata: una storia brutta, un fatto che risale a 12 anni fa - sottolineano alcuni componenti della Nord - di cui Piddu si è sempre dichiarato innocente. In queste settimane abbiamo cantato, se possibile, ancora più forte: sapevamo che ci avrebbe sentito. Sapere che è di nuovo a casa è una gioia: per lui, per i suoi cari, per tutto il popolo della Nord. E' un fratello grigio che possiamo riabbracciare".