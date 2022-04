Agriturist, Priarone confermato presidente

Alla presenza del presidente nazionale Augusto Congionti, del presidente regionale di Agriturist Lorenzo Morandi, del vice direttore di Confagricoltura Piemonte Paolo Bertolotto, del presidente provinciale di Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello e del direttore provinciale di Confagricoltura Cristina Bagnasco si è svoltal’Assemblea Elettiva provinciale di Agriturist.

Franco Priarone dell’Agriturismo La Rossa di Morsasco è stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza dell’associazione che si occupa dell’accoglienza in campagna sul territorio provinciale ed associa agriturismi, bed&breakfast e fattorie didattiche. Lo affiancheranno in Consiglio per il triennio 2022/2025 Rosanna Varese (Agriturismo La Traversina di Stazzano), Lorenzo Morandi (Tenuta La Fiscala di Spinetta Marengo, indicato come vice) e Roberta Oltolini (Cascina Zenevrea di Ponzano Monferrato). Cristina Bagnasco è stata riconfermata segretaria del coordinamento provinciale.

“Sono stati due anni difficili che hanno avuto il merito di far riscoprire gli ampi spazi verdi e il contatto con la natura. Cioè l’agriturismo. Questo grande fenomeno nato nel 1965 dalla felice intuizione di un gruppo di giovani dell’Anga, è oggi una realtà italiana forte e consolidata, tanto che come il termine agriturismo deriva dal nostro Agriturist, il turismo in campagna ormai anche all’estero viene chiamato agriturismo. Consapevoli della nostra storia e della nostra forza continuiamo a rinnovarci per offrire ai nostri ospiti attività ed esperienze sempre diverse, con l’obiettivo di far vivere, conoscere ed apprezzare sempre più i nostri territori e la nostra agricoltura, attraverso esperienze uniche capaci di arricchire la mente, il cuore e il palato” ha commentato il presidente nazionale di Agriturist, Augusto Congionti.

“Negli ultimi due anni che hanno caratterizzato il mio primo mandato vi sono stati grandi difficoltà per il nostro settore. Prima la pandemia da Covid e ora la guerra in Ucraina e la Peste Suina Africana hanno destabilizzato il sistema turistico nazionale e di conseguenza quello provinciale. Cerchiamo, dunque, di aumentare e migliorare le relazioni e le attività proposte con gli enti locali e i consorzi per fare squadra. Contiamo anche molto sul turismo di prossimità che sembra essere stato rivalutato da tanti” le parole di Priarone.