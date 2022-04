Alessandria e Adidas, il legame continua

ALESSANDRIA - Era l'estate 2020 quando l'Alessandria aveva annunciato, con una conferenza stampa e la presentazione in campo, lo storico accordo con Adidas, marchio leader mondiale nell'abbigliamento sportivo, che aveva scelto i Grigi.

Intesa biennale, che oggi è stata 'raddoppiata': altre due stagioni insieme condividendo, come si sottolinea , "programmi e strategie", maturate nel primo biennio. Con questa conferma, che dà sostanza alla volontà di proseguire il cammino, Adidas adotterà, in esclusiva per l'Alessandria, "materiale e soluzioni grafiche e cromatriche dei kit da gioco, home e away", per squadra, staff e sostenitori.