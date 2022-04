Oggi l'arrivo ad Alessandria di 27 profughi

ALESSANDRIA - È previsto per il pomeriggio di oggi, alla caserma Valfrè di Alessandria, la conclusione della missione che, per conto della Sie, ha per artefici Francesco Ottoboni e altri 7 autisti. A Breslavia (in Polonia, non lontano dall'Ucraina), dove hanno portato beni di prima necessità, hanno caricato 27 profughi che troveranno ospitalità in Italia.

Significativo particolare: i nostri sono stati ospitati da un albergatore austriaco, Joseph, che, come già nella precedente missione di 15 giorni fa, non ha voluto soldi. "Il corrispettivo che avreste dovuto pagare datelo agli sfollati dall'Ucraina, che ne avranno certamente bisogno".