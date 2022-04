Alessandria: la firma del ministro Stefani in Comune

ALESSANDRIA - Con la visita del ministro per le Disabilità Erika Stefani in Comune, ad Alessandria, è stata simbolicamente sottoscritta la Convenzione tra Comune e Ufficio per le Politiche in Favore delle Persone con Disabilità che consentirà ai titolari della Carta Europea della Disabilità di fruire di specifiche agevolazioni, promozioni e servizi nell’ambito dei Musei, delle strutture e centri sportivi del territorio locale gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Alessandria.