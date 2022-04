Alessandria, capitale della marcia

ALESSANDRIA - Il campo scuola è il palcoscenico della marcia tricolore. Oltre 230 atleti, di 57 società, per i campionati di società del Nord Italia, anche alcune maglie azzurre, come Costa del Gruppo sportivo Carabinieri, che vince la gara assoluta sui 10mila metri.

Sotto gli occhi di Pietro Pastorini, 'guru' di questa specialità, che lo allena e che ha preparato campioni europei e mondiali nella sua lunga carriera. Per lui, proprio nel giorno del suo compleanno ("17 lustri", come svela Giancarlo Rapetti), una festa speciale, con i premi di Comune e Panathlon.

L'assessore Piervittorio Ciccaglioni ha consegnato anche un encomio a Peo Luparia "grande uomo di sport", che non poteva mancare a un evento tricolore. Dagli assoluti ai giovanissimi una festa di sport in un impianto che è una eccellenza: a maggio già in calendario i regionali assoluti e i campionati di società cadetti. Sempre con Atletica Alessandria in regia: il presidente Francesco Romeo, tecnici e atleti e il sostegno, a distanza, di Mario Scaglione. E con la presidente della Fidal provinciale, Bruna Balossino e l'olimpionica Maddalena Grassano.