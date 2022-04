"Ma quale salamella, Pasquetta a Cittadella"

ALESSANDRIA - "Ma quale salamella, a Pasquetta tutti a Cittadella". Al triplice fischio è pronto il nuovo slogan della Nord. Che, ancora una volta, è stata il turbo nel motore dei Grigi.

"Questa gente è straordinaria. Ci ha sempre incitato, anche quando - sottolinea Simone Palombi - con le nostre prestazioni non meritavamo, forse, tanta passione".

Emozione per i giovani calciatori di Bergamasco e Aurora Canottieri Pizzerie, ospiti del Moccagatta nel giorno del ritorno alla vittoria dell'Alessandria. E, anche, per Claudio Icardi, notissimo e stimato giornalista alessandrino, da oltre 40 anni alla Rai, che in rettilineo si è goduto i tre punti della squadra che ama e che segue sempre, anche a distanza.

Tutti hanno un sogno nel cuore, "salvarci in questa stagione".