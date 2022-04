Cantalupo: via ai lavori di estendimento rete gas

Lunedì 11 aprile inizieranno i lavori di estendimento reti gas e acqua in via Boidi a Cantalupo, sobborgo di Alessandria, nel tratto compreso tra il civico 94 e il civico 108.

L'intervento sarà eseguito nella fascia oraria 8-18 dal lunedì al venerdì e al termine di ogni giornata lavorativa verrà garantita la viabilità, mentre durante le operazioni la strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti.

Da Cantalupo sarà comunque possibile raggiungere Villa de Foro ma non Cabanette e Casalbagliano, mentre per chi proviene da Casalbagliano non sarà possibile raggiungere Cantalupo ma solo Cabanette. I lavori dovrebbero concludersi entro il 29 aprile.