Maurice Ravel: concerto per piano e voce narrante

ALESSANDRIA - Mercoledì 6 aprile, alle ore 17, l’auditorium Pittaluga di Alessandria torna ad ospitare il nuovo appuntamento de ‘I Mercoledì del Conservatorio’ Vivaldi. Dopo la IntroAllievi con ‘Omaggio a Duke Ellington’ di Ioulia Barycheva (voce) e Lorenzo Magnaghi (pianoforte), musica e parole si mescoleranno per il tributo a Maurice Ravel, con Lina Maria Ugolini (voce narrante) e Yuko Ito al pianoforte e con la partecipazione degli allievi delle classi di Yuko Ito e Maurizio Ben Omar.



«Da un importante e raffinato libro illustrato per ragazzi rueBallu, proponiamo un concerto per pianoforte e voce recitante (con percussioni per l’adattamento del Bolero) di grande originalità, unendo a un linguaggio surreale e poetico una pagina della storia del nostro Novecento. Protagonista d’eccezione: Maurice Ravel e la sua musica - spiega Ugolini, figlia e nipote d’arte e docente di Analisi delle forme poetiche, Storia del teatro musicale e Drammaturgia musicale al Vivaldi - Il testo estratto dal libro di ‘Ravel, Adelaide e i sortilegi’ segue un percorso fantastico scandito dalla musica, racconta la Prima Guerra Mondiale vissuta in prima linea dal musicista francese arruolato come autista di un’ambulanza (che egli stesso chiamò Adélaïde) in servizio lungo il Fronte Occidentale». Nel 1916, Ravel, alla guida dell’ambulanza per soccorrere e trasportare i feriti, «non compose né ebbe modo di suonare il pianoforte. Sappiamo dunque assai poco dei suoi pensieri, abbastanza però per scrivere insieme a lui questo racconto, un po’ vero e molto fantastico».

Le regole

Il concerto è aperto al pubblico esterno, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. Si ricorda l'obbligo di Super Green Pass e mascherina Ffp2. Ingresso gratuito. Obbligo di prenotazione. Le prenotazioni sono aperte fino alle ore 13 di mercoledì tramite la piattaforma Metooo.

All’auditorium Pittaluga si accede da via Parma 1. La 30ª edizione de ‘I Mercoledì del Conservatorio’ è inserita nel progetto Le Stagioni del Vivaldi, con il contributo della Regione Piemonte.