"Il silenzio grande": rinviato lo spettacolo

ALESSANDRIA - Rinviato lo spettacolo 'Il silenzio grande', in programma martedì 5 aprile, alle 21, al teatro Alessandrino di via Verdi 12, con Stefania Rocca, Massimiliano Gallo e per la regia di Alessandro Gassmann. Sono stati riscontrati casi di positività al Covid 19. La nuova data verrà comunicata a breve.