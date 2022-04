Alessandria - Spal, Marconi agguanta il pari

ALESSANDRIA - Un punto, che può valere. Quanto lo si scoprirà solo nelle prossime giornate. Ma dopo il missile di Viviani su punizione, l'Alessandria sembra frastornata. E, invece, il contributo dalla panchina c'è e si vede. Il pareggio lo costruiscono tutti i nuovi, Marconi dà ragione a Longo, che aveva predetto gol decisivi.

Rimontare è un segnale di convinzione. da cui ripatire: la Cremonese, martedì non avrà Bianchetti, Crescenzi e Fagioli. Credere è un imperativo

Tocca a Corazza

Il ballottaggio dell'Alessandria per l'attacco lo vince Corazza: è lui il terminale offensivo contro la Spal e Marconi si accomoda in panchina.

In difesa Longo schiera Prestia, Di Gennaro e Mantovani, e Parodi parte dalla panchina, per un cambio in corsa. A centrocampo Ba e Milanese coppia obbligata, Mustacchio e Lunetta sulle corsie esterne, ma Pierozzi può essere schierato.

Spal nella formazione annunciata, con Celia dall'inizio a sinistra, Viviani in cabina di regia, Mancosu dietro le due punte, che sono Vido e Colombo, il prodotto del vivaio del Milan reduce dalla nazione Under 21.

ALESSANDRIA - SPAL 2-2



Marcatori: pt 18' Corazza, 33' Capradossi; st 5' Viviani, 36' Marconi



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

50' Finisce così, l'Alessandria muove la classifica

45' Cinque minuti di recupero

36' GOOOl Alessandria: pareggia Marconi. Azione di Kolaj, per Pierozzi, la conclusione sul palo, riprende Marconi e segna, prima rete su azione. Un minuto di attesa per l'ok del Var. E' valido

30' Ultimo cambio: Pierozzi per Mustacchio

23' Doppio cambio ancora nei Grigi: dentro Palombi e Kolaj per Ba e Fabbrini. Per provare a dare energie a una squadra che ha accusato molto il gol di Viviani

12' Primi due cambi nei Grigi: Mattiello e Marconi per Lunetta e Corazza

7' la Spal ha l'occasione per il terzo gol: Zanellato per Colombo, che calcia altissimo

5' Spal in vantaggio: Viviani, direttamente su punizione, da 35 metri nel sette. Prebdere il gol da quella distanza , beh...

4' Ammonito Ba, che salterà Cremona

1' Nessun cambio

Primo Tempo

45' Niente recupero: il primo tempo si chiude sull'1-1

43' Pisseri decisivo aul tocco di Dickmann, smarcato da Zanellato

33' Pareggia la Spal: sugli sviluppi del terzo angolo, il colpo di testa di Capradossi

32' Ancora Pisseri sulla conclusione di Zanellato

25' Strepitoso Pisseri, alza sulla traversa la deviazione di Vido

18'GOOOOL Alessandria: Mustacchio per Chiarello, che tiene in campo un gran pallone e lo calcia in area, Viviani prova ad allungare la traiettoria, arriva Corazza e tocca in rete. la decima della stagione

15' Occasione gol Per l'Alessandria: Corazza apre per Mustacchio, libero, tiro a giro sul fondo

13' Occasione gol Spal: Zanellato per Colombo, centrale, alto di poco

12' Ancora un inserimento di Fabbrini, che crea panico nell'area della Spal, tocco per Lunetta, spazza via Meccariello

10' Fabbrini per Lunetta, Alfonso alza in angolo. Sugli sviluppi, palla a Lunetta, ma sul destro, dal limite. Altissimo

6' Manovra di prima la Spal. il rasoterra di Pinato è ben controllato da Pisseri

2' Zanellato da destra, testa di Vido, alta

1' Calcio d'inizio della Spal

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio (30'st Pierozzi), Ba (23'st Palombi), Milanese, Lunetta (12'st Mattiello); Chiarello, Fabbrini (23'st Kolaj); Corazza (12'st Marconi). A disp.: Cerofolini, Coccolo, Parodi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pellegrini. All.: Longo

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Capradossi, Celia; Zanellato, Viviani (24'st Esposito), Pinato (41'st Mora); Mancosu (24'st Da Riva); Vido (41'st Latte Lath), Colombo (24'st Melchiorri). A disp.:Thiam, Tripaldelli, Crociata, Finotto, Almini, Peda, D'Orazio. All.: Venturato

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Bindoni di Venezia e Tolfo di Pordenone, quarto ufficiale Tremolada di Monza. Var Maggioni di Lecco, assistente Var Raspollini di Livorno

Note: Cielo coperto, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3000 circa (1921+941), incasso 22.448 euro Ammoniti: Pinato, Ba, Vido, Colombo, Zanellato per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recupero: pt 0', st5'