Ma chi ha una curva così?

ALESSANDRIA - "Questa curva non retrocede" canta la Nord. Di più: questa curva è da primi posti, non solo in questa categoria in cui gli uomini e le donne del tifo grigio sono ai primissimi posti.

Hanno urlato di gioia al vantaggio di Corazza, hanno cercato di tenere su la squadra dopo la punizione di Viviani, che sembrava avere l'effetto di un colpo da ko, con gli uomini di Longo frastornati. Li hanno come trascinati verso la porta della Spal, come se avessero una calamita e, in realtà, è la forza della passione, della convinzione, della determinazione a non mollare mai.

Merita, questa gente (anche il caldissimo gruppo in rettilineo), di vedere confermata la serie B, in cui ha dimostrato di poter stare, e alla grande.