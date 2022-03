Giorgione a Sala e Ottiglio: «Mangiare bene? Vuol dire star meglio»

OTTIGLIO – Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, l’oste protagonista di Gambero Rosso Channel, è in questi giorni tra Sala Monferrato e Ottiglio per registrare quattro nuove puntate di ‘Giorgione, orto e cucina’. Con la sua tradizionale salopette, e la sua proverbiale fantasia, racconta la sua avventura in Monferrato mentre prepara una salsa per il bollito piemontese: «Mangiare bene vuol dire star meglio, qui tante belle persone».