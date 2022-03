Demarte in Forza Italia: "Scelta fatta quattro anni e mezzo fa"

ALESSANDRIA - Era nell'aria da giorni, adesso è ufficiale: Vincenzo Demarte, che cinque anni fa fu il secondo candidato consigliere più votato del Partito Democratico, alle prossime Amministrative sarà in lista con Forza Italia.

Ad annunciarlo, il coordinatore provinciale Ugo Cavallera, il commissario cittadino (e assessore) Davide Buzzi Langhi e il capogruppo Carmine Passalacqua.

"Siamo ovviamente soddisfatti di questa decisione - sottolineano - perché con Demarte abbiamo lavorato bene in questa consiliatura. Nella lista che presenteremo non appena il Governo stabilirà la data del voto (sembra sempre più probabile il 12-13 giugno, con ballottaggio due settimane più tardi), abbiamo scelto di dare spazio e attenzione a tanti sobborghi: Demarte, che vive a Spinetta Marengo, sarà la nostra voce e i nostri occhi nel paese, così come è sempre stato".

"La mia scelta non è di oggi - le parole dello stesso Demarte, che è capogruppo del Gruppo Misto a Palazzo Rosso - ma risale a quattro anni e mezzo fa, quando optai per l'uscita dal Pd. Mi sono trovato d'accordo con tanti dei progetti portati avanti dalla Giunta Cuttica di Revigliasco e dalla maggioranza di centrodestra, io vent'anni fa iniziai la mia carriera politica con ideali di centro nella Margherita e oggi li ritrovo pienamente in Forza Italia".