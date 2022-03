Le lampade della Salve restaurate grazie ai Lions

ALESSANDRIA - L'asta benefica, svoltasi domenica al museo "C'era una volta" in piazza della Gambarina ad Alessandria, ha fruttato 6.500 euro, cifra che i quattro Lions che hanno organizzato l'evento (Bosco Marengo-Santa Croce; Alessandria Host; Alessandria-marengo e Bosco Marengo-La Fraschetta) devolveranno per la ristrutturazione delle portalampade votive che adornano la cappella della Madonna della Salve, in duomo.

Si tratta di due opere realizzate in argento, fra il 1835 e il 1837, su disegno dell'architetto Leopoldo Valizzone. Le portalampade vennero donate dal Municipio di Alessandria come voto contro l'infuriare della peste.

Il concerto

Domenica, sono stati battuti all'asta acquerelli della pittrice alessandrina Anna Nicodemo; ogni opera era accompagnata da una poesia di Andrea Giordano. Cristina Antoni, presidente di "Costruire insieme", ha commentato ciascun quadro. In sala, un pubblico generoso.

L'asta è stata preceduta da un concerto dell'apprezzato pianista Giorgio Vercillo che, ancora una volta, ha dato prova di grande bravura.

I Lions