Alessandria - Spal, parte bene la prevendita

ALESSANDRIA - Quasi 900 tagliandi venduti nel primo giorno di prevendita. Una buona partenza, un numero destinato a crescere, perché sabato sarà la prima di sette gare fondamentali, il primo crocevia per svoltare di nuovo verso l'alto.

Funziona la promozione lanciata dalla società. "Teniamocela" è l'obiettivo della squadra e di una città intera. "Difendiamola" è lo slogan sul volantino della tifoseria per Alessandria - Spal. Il traguardo, di tutti, è lo stesso, restare in B, e passa dal Moccagatta.

I tagliandi per la Nord e per il rettilineo sono al 50 per cento, in curva 8 euro (e 6 i ridotti), nei 'distinti' 11 (e 9): si possono acquistare on line e nei punti della rete Vivaticket.

Sabato sarà una giornata speciale per l'importanza della sfida e perché lo stadio sarà di nuovo al 100 per cento, come non accadeva da metà febbraio 2020.

Parodi ce la può fare

Si lavora, alla Michelin, anche per riportare in gruppo gli acciaccati: più possibilità per Parodi, si sta tentando anche per Pierozzi, scelte definitive solo dopo le ultime sedute. Torna in gruppo anche Milanese dopo il doppio impegno con la nazionale Under 20 all'Otto Nazioni.

In casa Spal molti i recuperi: Tripaldelli, Finotto, Rossi, Mancosu e Vicari, in dubbio solo Viviani, che lamenta ancora un fastidio alla caviglia operata sei anni fa, monitorato giornalmente per provare ad averlo almeno tra i convocati