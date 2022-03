In arrivo alla Valfrè 36 profughi dall'Ucraina

ALESSANDRIA - Diciotto profughi arrivati alle 17, circa. Altrettanti sono attesi per il tardo pomeriggio. Ritrovo alla Valfrè, dove il centro vaccinale è destinato a punto d'accoglienza; assistenza medica, tampone, poi via verso le destinazioni assegnate dalla prefettura, a Casale e ad Alessandria, dove saranno accolti in appartamenti "gestiti" da cooperative. Nel primo gruppo, donne con bambini, due adulti con le loro madri e anche tre cagnolini. Il trasporto è stato a cura di Anteas-Trasporto Amico e associazione Sie.

A fare il punto della situazione, il presidente della Croce rossa, Marco Bologna, e Andrea Morchio della Protezione civile. I dettagli sul 'Piccolo' di domani.