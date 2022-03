Alessandria Volley, è un vivaio da finale

ALESSANDRIA - Non solo la serie C femminile, sul podio del girone C e lanciata verso i playoff dopo il 3/0 perentorio in casa di Zs Ch Valenza. Alessandria Volley è, anche, un settore giovanile vincente, per la soddisfazione del presidente, Andrea La Rosa: ben tre le formazioni già qualificate per i quarti di finale, ultimo step per la final four che assegnerà lo scudetto territoriale del Comitato Ticino - Sesia - Tanaro, che comprende Alessandria, Vercelli, Novara, Biella e Verbania.

A conquistare il pass, nel weekend, è l'Under 13 di coach Gabriella Scarrone, grazie al 3/0, negli ottavi, nel derby con Virtus Alessandria. A festeggiare anche l'assistant coach Alessandra Ferrando e la team manager Tiziana Barisone. Una giornata speciale per Scarrone: il successo e il pass sono il miglior 'regalo' per la sua panchina numero 400 con la società del capoluogo.

Già ai quarti l'Under 14, sempre guidata da Gabriella Scarrone, e dal direttore tecnico Massimo Lotta, con la presenza preziosa del team manager Rocco Famà, e l'Under 16 di coach Marcello Ferrari, sempre con Lotta e con il team manager Dino Bianco.