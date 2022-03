Carambola d’auto al semaforo

ALESSANDRIA - Carambola d’auto verso mezzogiorno all’altezza del semaforo di corso Lamarmora, all’incrocio con via Pontida.

Tre le auto coinvolte: una Mini, una Range Rover e una Peugeot.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Sembra che la Mini sia passata nonostante il semaforo rosso andando poi ad urtare le altre due vetture.

La dinamica, comunque, è ancora in corso d’accertamento. Fortunatamente, gli automobilisti non hanno riportato lesioni.

Il traffico è rimasto rallentato a lungo per permettere le operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e pulizia della strada.