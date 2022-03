Alessandria - Spal: "Teniamoci la B"

ALESSANDRIA - La prima volta del Moccagatta al 100 per cento. Per l'Alessandria - Spal: non succedeva da febbraio 2020, due anni abbondanti, in cui la storia è cambiata. E i Grigi hanno scritto la pagina più bella: la B.

Adesso, più che mai, è il momento di riempire uno stadio, che è molto più di una casa: è il tempio, il luogo della passione, dove si possono costruire risultati eccezionali. Tutti insieme, "Una città, una squadra, un obiettivo". C'è tutto in questo slogan, la curva sullo sfondo, la B che domina, quel desiderio che è la priorità, "Teniamocela". E, anche, quell'invito a cui rispondere con un sì ad alta voce, "Il Mocca ti aspetta". E se il Mocca aspetta, e la squadra anche, bisogna esserci.

La società lancia la promozione dei prezzi al 50 per cento nella Nord e in rettilineo, per il primo degli scontri diretti, il 2 aprile alle 14 contro la formazione di Venturato.

In curva tagliando a 8 euro (e 6 i ridotti), nei 'distinti' 11 (e 9). Prevendita aperta dalle 14 di lunedì 28 marzo, on line e nei punti della rete Vivaticket. Tutti uniti, tutti insieme per tenersi ciò che insieme si è conquistato, dopo 46 anni.