Alessandria, mensa scolastica gratis per i bimbi ucraini

ALESSANDRIA - La Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Servizi educativi Silvia Straneo, vista l’introduzione da parte del Governo delle “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” volte a “realizzare interventi straordinari e urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza della popolazione interessata…[…]", ha deliberato l’azzeramento del costo della retta e dei buoni pasto per l’iscrizione alla mensa scolastica del Comune a favore dei minori in età scolare provenienti dall’Ucraina.

"Poiché le famiglie di profughi provenienti dell’Ucraina, approdate in città in queste ore e certamente non residenti nel Comune di Alessandria, sono momentaneamente impossibilitate a fornire informazioni sul possesso dei requisiti per la fruizione agevolata del servizio, si è prevista l’erogazione del servizio in forma gratuita quale intervento umanitario".

Tramite le direzioni scolastiche tutte le modalità di iscrizione sono ottenibili visitando questa sezione dedicata sul sito di Palazzo Rosso.