Sanità e funzioni locali: sit-in davanti alla Prefettura

ALESSANDRIA - Sit-in davanti alla Prefettura di Alessandria, questa mattina, da parte di sindacati e lavoratori del comparto Sanità e delle funzioni locali: la protesta era incentrata sul rinnovo del contratto di lavoro. "E' scaduto dal 2018 - la sottolineatura dei rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - e i 70 euro previsti per l’indennità Covid che dovevano arrivare in busta paga da gennaio 2021 non sono mai arrivati. Cos'altro dobbiamo fare?".

Non solo: "Le risorse sono insufficienti per la revisione di tutti i sistemi indennitari, fermi da oltre dieci anni; per la valorizzazione della professionalità attraverso la riforma degli ordinamenti e dei sistemi di classificazione; per la contrattazione integrativa e la necessità di rimozione dei vincoli normativi ad oggi esistenti; per un piano di assunzioni straordinario".