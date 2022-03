Valenza, uomo trovato morto in via Rosselli

VALENZA - Carabinieri di Valenza e della Compagnia di Alessandria, con il reparto della Scientifica, in via Rosselli 14 a Valenza: in un appartamento al piano terra sarebbe stato trovato un uomo di 59 anni privo di vita.

Insieme ai militari è arrivato anche il medico legale, il dottor Pier Domenico Governa. Si lavora per capire cosa è successo all'interno dei locali: sembra si tratti di un suicidio, ma gli inquirenti sono ancora al lavoro.