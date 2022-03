Acqui, il derby è sempre tuo

CASTELLAZZO - Come all'andata finisce 4-1 per l'Acqui, Punteggio troppo severo per il Castellazzo, che ha supremazia nella prima metà del primo tempo, ma fallisce il rigore del possibile svantaggio. La gara resta in equilibrio fino al botta e riposta in avvio di ripresa. Poi i termali allungano, trascinati da Campazzo, che divide con Bollino la palma del migliore in campo.

I biancoverdi hanno ancora un guizzo, su piazzato, ma Cipollina si oppone. Per Acqui è il ritorno alla vittoria dopo 50 giorni, che rilancia le ambizioni degli uomini di Nerlo

Rigore (fallito) e autorete

Molto più Castellazzo nella prima metà del primo tempo, al 13' rigore per tocco di mano di Manno sul cross di Di Santo. Sul dischetto va Rosset, Cipollina intuisce, e la trasformazione è centrale, intuita e respinta. E' l'occasione enorme per spostare la gara dalla parte dei biancoverdi, che al 20' colpiscono anche una traversa, con il destro incrociato di Viscomi, che fa tremare il legno. L'Acqui si affaccia nell'area castellazzese con un cross di Bollino, per la girata di Guazzo un metro sul fondo. E segna sfruttando il secondo angolo: minuto 27, dalla bandierina di destra Lewandowski. sul primo palo la girata di Manno, che Cimino, involontariamente, tocca alle spalle di Rosti.

La reazione del Castellazzo al 31', Rosset dal limite non inquadra lo specchio della porta. Termali pericolosi al 34', con un cross tagliato di Campazzo, dalla linea di fondo, su cui nessun compagno riesce ad arrivare. Acqui vicino al raddoppio allo scadere: azione Lewandowski - Guazzo, tocco a Campazzo, conclusione dal limite, che Rosti tocca in angolo.

Botta e risposta

In avvio di ripresa botta e risposta: pareggia il Castellazzo al 5' con un eurogol di Liguoro, dalla trequarti, nel sette. Va subito in attacco l'Acqui, e Bollino riporta avanti o suoi con un diagonale di piatto sinistro, impreziosendo la sua prestazione, migliore in campo al rientro dopo oltre un mese.

Potrebbe essere 3-1, ma Federico Viscomi, appena entrato, si vede deviare la conclusione da Benabid. Castellazzo vicino al pareggi al 23', punizione di Liguoro, Cepollina fa il miracolo in tuffo e la toglie dall'angolino basso.

Segna ancora l'Acqui al 33': è Campazzo a mettere al sicuro il risultato, bella manovra di Lewandowski che, al limite, apre per Guazzo, palla morbida sul secondo palo, dove l'esterno offensivo è pronto a ribadire in rete

Al 43' Acqui fa poker: questa volta Campazzo suggerisce per la deviazione sottoporta di Federico Viscomi, uno degli ex della gara

Castellazzo - Acqui 1-4

Marcatori: pt 27' autogol Cimino; st 5' Liguoro, 6' Bollino, 33' Campazzo, 43' Fed Viscomi

CASTELLAZZO: Rosti, Ventre, Cavanna (42'st Manfrin), Fra.Viscomi, Cascio, Benabid, Cimino (35'st Bellinzona), Recchiuto, Di Santo, Rosset, Gatti (44'pt Liguoro). A disp.: Repetto, Guglielmi, Castagna, Gradito, Randazzo, Scavelli. All.: Molina

ACQUI: Cipollina, Nani, Cirio, Manno, Morabito, Carrese (34'st Cerrone), Bollino (11'st Fed Viscomi), Genocchio (45'st Cavallotti), Guazzo (42'st Innocenti), Lewandowski, Campazzo. A disp.: Lequio, Gilardi, Verdese, Massaro, Mazzarello. All.: Merlo

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia