Ternana - Alessandria: molte assenze

TERNI - L'elenco delle assenze in casa Alessandria, al 'Liberati', si allunga.

A Mattiello si aggiungono Fabbrini, Gori e Di Gennaro e Pisseri è solo in panchina, con Cerofolini per la prima volta titolare. Uomini contati per Longo, solo 20 con i tre portieri, che già ieri aveva parlato di "alcune problematiche" dovute a una sindrome influenzale (tamponi tutti negativi). In attacco fiducia a Marconi.

La Ternana insiste con la difesa a 3, recuperando Bogdan che era in dubbio. Ghiringhelli e Martella alzati nella line adi centrocampo, ma con l'ordine di abbassarsi in fase di non possesso. In avanti Donnarumma e Partipilo.

TERNANA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 11' Celli



PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

16' Primo cambio per i Grigi: dentro Corazza per Mustacchio



13' Giallo a Benedetti

10' Pallagol per la Ternana, Ghiringhelli sul secondo palo per Donnarumma, incornata sul fondo

8' Giallo a Casarini, per intervento su Proietti. Salterà la gara con la Spal

1'Nessun cambio

Primo tempo

L'eurogol di Celli, la confusione iniziale, la crescita nella seconda metà del primo tempo. L'Alessandria prova a rincorrere, la difesa umbra salva almeno due opportunità, il tiro di Mustacchio e l'anticipo di Martella ancora sull'esterno destro.

45'salvataggio di Martella su Mustacchio, servito da una gran palla di Lunetta

45' Due minuti di recupero

42' Ripartenza Grigi, sull'inserimento centrale di Milanese tocco in angolo

41' Buon taglio di Lunetta, Iannarilli arriva prima di Marconi, he abbozza un colpo di testa

34' Ancora i Grigi: apertura in orizzontale per Mustacchio e conclusione forte, destinata in rete, senza la deviazione di Celli. Solo angolo

30'La prima opportunità per i Grigi, sul cross dal fondo di Lunetta e respinta della difesa, la conclusione di Chiarello è 'murata' da Proietti

24' L'Alessandria fa fatica a impostare, poco movimento sulle fasce

12' Donnarumma incrocia, quasi raddoppio

11' Ternana in vantaggio: eurogol di Celli dai 35 metri nel sette. Imparabile. la gara, già difficile, è tutta in salita

10' Primo angolo per la Ternana

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Schieramento obbligato per Longo, che ha solo 17 uomini di movimento, di cui due Primavera

Le formazioni

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Bogen, Bogdan, celli; Ghiringhelli, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Martella; Partipilo, Donnarumma. A disp.: Krapika, Ndir, Furlan, mazzocchi, Capone, Capuano, Paghera, Peralta, Salzano, Diakité, Pettinari, Mazza. All.: Lucarelli

Alessandria (3-4-2-1): Cerofolini; Prestia, Benedetti, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Milanese; Marconi. A disp.: Crisanto, Pisseri, Coccolo, Ariaudo, Corazza, Barillà, Pellegrini, Palombi, Ghiozzi. All.: Longo

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Cascone di Nocera Inferiore. Var Dionisi di L'Aquila, assistente Var Di Monte di Chieti

Note: Giornata velta, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 2600 circa, incasso 32.416 euro. Ammoniti: Casarini, Benedetti per gioco falloso- Angoli: 2-2. Recupero: pt 2', st