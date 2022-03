Ternana - Alessandria: anche Mattiello out

TERNI - Fra le "problematiche" affrontate dall'Alessandria nella vigilia della gara di oggi a Terni (ore 14) c'è, sicuramente, Federico Mattiello.

L'esterno non è tra i 23 convocati da Moreno Longo per l'ultimo atto prima della sosta, una soluzione in meno per la fascia, dove, però, c'è Lunetta che torna dalla squalifica. Da verificare se sarà l'unico forfait oltre a quelli noti, fra cui Parodi, squalificato, perché dalle dichiarazioni del tecnico era evidente qualche possibile indisponibilità aggiuntiva.

Con il rientro di Coccolo, e più soluzioni in difesa, Casarini può tornare a centrocampo e Milanese in mediana è una delle opzioni per il centrocampo. In attacco, la fiducia ribadita dal tecnico nei confronti di Marconi può essere la premessa per una maglia da titolare, anche se Corazza, risparmiato con il Monza, può essere più brillante.

In casa Ternana i rebus maggiori sono nel reparto arretrato: Bogdan può farcela, insieme a Boben, con Diakite e Martella esterni. Anche Celli e Ghiringhelli possono adattarsi come centrali, per Capuano possibile solo un breve part time.

Le probabili formazioni

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Boben, Bogdan, Martella: Paghera, Proietti, Palumbo; Peralta, Partipilo; Donnarumma. A disp.: Krapikas, Capuano, Celli, Ghiringhelli, Ndir, Capone, Furlan, Mazzocchi, Pettinari, Koutsoupias, Mazza, Salzano. All.: Lucarelli

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Marconi, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Ba, Benedetti, Ariaudo, Corazza, Barillà, Pellegrini, Palombi, Ghiozzi. All.: Longo

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Cascone di Nocera Inferiore. Var Dionisi de L'Aquila, assistente Var Di Monte di Chieti