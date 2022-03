Via Micca (e l'asilo) senz'acqua per una rottura

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche ha sospeso l’erogazione dell’acqua in via Pietro Micca, ad Alessandria, per una copiosa dispersione idrica sulla rete principale. Anche l’asilo dell’infanzia "Pietro Micca" resterà senz’acqua per il tempo necessario al ripristino dell'infrastruttura. Le squadre dei tecnici sono al lavoro sul posto.