Ternana - Alessandria: le 'fere' in emergenza

ALESSANDRIA - Senza uno dei tre ex in maglia grigia, Parodi, che può curare il recupero (già alla vigilia di Frosinone aveva lavorato a parte per un paio di giorni), l'Alessandria avrà di nuovo in gruppo Luca Coccolo.

Lo aveva anticipato Moreno Longo dieci giorni fa - "Coccolo sicuramente a disposizione per l'ultima trasferta prima della sosta" - e il rientro offre una alternativa in più, sia pure part time, per il reparto arretrato, dove la linea più 'quotata' è con Mantovani, Di Gennaro e Prestia (per il capitano escluese conseguenze per la botta prima dell'intervallo con il Monza). Così Casarini può ritornare a centrocampo.

In attacco possibile conferma della fiducia all'inizio a Marconi, con Chiarello e Fabbrini a sostegno, anche se il tecnico farà le sue scelte dopo la rifinitura di domani.

Difesa a quattro?

Se l'Alessandria, almeno nel reparto arretrato, ha scelta, a Terni Cristiano Lucarelli ha gli uomini contati, anche se sembra intenzionato a ritornare alla difesa a 4, dopo due gare in cui era passato a 3.

Squalificati Sorensen e Defendi, in forte dubbio Capuano, Ghiringhelli è favorito a destra, e Martella a sinistra, di nuovo titolare dopo qualche panchina. Da valutare se e dove utilizzare Diakite: può essere una alternativa a Ghiringhelli, ma anche a Celli, nella coppia di centrali con Bogdan.

Mancherà anche Agazzi (nella foto), il regista che ha beneficiato del passaggio al centrocampo a 3. Toccherà a Proietti fare la sua parte. Davanti, se Lucarelli sceglierà il 4-3-1-2 possibile Peralta alle spalle di Donnarumma e Partipilo, se invece darà una chance da titolare a Furlan, che sta dimostrando di meritarla, allora sarà 4-3-2-1, con Furlan e Partipilo dietro a Donnarumma. Mentre Pettinari è a rischio forfait per la terza gara consecutiva o, nella migliore della ipotesi, si accomoderà in panchina.