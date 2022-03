Sogin ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica la Cnai

Nella giornata di ieri, Sogin, la società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica la Cnai, ovvero la Carta delle Aree Idonee atte a ospitare il deposito nazionale e annesso parco tecnologico.

Un passo atteso, preceduto dall'elaborazione della discussa Cnapi e da una lunga consultazione pubblica fra le parti, nonché un Seminario Nazionale svoltosi completamente online, conclusosi il 15 dicembre 2021 con la pubblicazione sul sito di Sogin degli Atti conclusivi.

E adesso?

Si avvicina la scelta di un'area per la costruzione dell'impianto, un progetto che tocca da vicino il Piemonte, e in particolare la provincia di Alessandria con ben 7 siti selezionati e comparsi sulla precedente Cnapi.

La proposta di Cnai, trasmessa al Ministero, verrà sottoposta al parere tecnico dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), ottenuto il quale questa verrà approvata con decreto (di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).

La Cnai verrà quindi pubblicata sul sito ufficiale di Sogin, dei ministeri sopracitati e dell'ISIN.

Tuttavia la pubblicazione della Cnai non coincide con l'inizio dell'installazione dei lavori e del deposito, ma avvierà una nuova fase di concertazione volta a raccogliere manifestazioni di interesse - non vincolanti - e a proseguire il percorso partecipato fra regioni, enti locali e associazioni per giungere a una decisione condivisa del luogo nel quale realizzare il sito.