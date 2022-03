"La Voce della Luna" : proiezione e laboratorio online

CINEMA - Mercoledì 16 marzo, a partire dalle 20.30, all’associazione Cultura e Sviluppo (piazza De André 76) di Alessandria, proseguirà la rassegna di cinematografica formativa ‘Diritto di cronaca’, con appuntamenti di riflessione e approfondimento sui grandi temi del giornalismo e della comunicazione proposti dall’associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’associazione Cultura e Sviluppo, la Fic - Federazione Italiana Cineforum.

È in programma la proiezione di ‘Killing Time’ di Valeria Testagrossa e Andrea Zambelli (Italia, 2018), in versione originale, con i sottotitoli in italiano. L’incontro offerto gratuitamente al pubblico e riconosciuto per la formazione professionale dell’Ordine dei Giornalisti - hanno luogo il mercoledì sera, con inizio alle ore 20.30 e conclusione alle ore 23.30. Accesso con Green Pass e mascherina Ffp2, prenotazione online (www.culturaesviluppo.it). Il film verrà introdotto da Barbara Rossi, media e film educator, e Alberto Marello, direttore de Il Piccolo.



Venerdì 18 marzo, dalle 21 alle 23, l’associazione Voce della Luna organizza il consueto appuntamento online con il ciclo formativo ‘La macchina del tempo. Registi, attori, film di culto nel cinema classico e contemporaneo’. Edoardo Peretti approfondirà ‘Amarcord’ di Federico Fellini. non è solo uno dei risultati più chiari, celebri ed efficaci dell’autobiografia che il regista riminese ha costruito film dopo film. Il passato che riemerge non è solo quello del privato. Con altrettanta forza emerge infatti il ricordo/rappresentazione di una nazione e del suo popolo. È questa la strada che verrà percorsa dall’analisi di “Amarcord”, un affresco variegato e complesso tanto del ricordo personale di un borgo di provincia nel ventennio fascista, quanto dell’identità, dei caratteri e delle ‘maschere’ nazionali. Per informazioni e iscrizioni: cell. 340 9418376; lavoce.dellaluna@virgilio.it.