Via Tiziano: fiamme nell’appartamento, una donna all’ospedale

ALESSANDRIA - Incendio poco fa in un appartamento di un palazzo in via Tiziano. Una donna di 72 anni è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e la Polizia municipale per controllare la viabilità.

Il fumo ha invaso anche gli appartamenti che si trovano sopra a quello dove sono divampate le fiamme. Due donne sono state fatte evacuare, fortunatamente non hanno riportato lesioni.

L’allarme è scattato quando uno dei vicini di casa della 72enne ha sentito le urla delle donna che chiedeva aiuto, e ha visto la casa riempirsi di fumo.

”Ho tentato di aprire la porta di casa per scendere - racconta una testimone - ma mi sono trovata davanti a un muro di fumo nero, non si riusciva a respirare.

Così, io e mia mamma di 92 anni, siamo andate sul balcone verso spalto Borgoglio. Poco dopo abbiamo sentito i Vigili del Fuoco bussare insistentemente alla porta, sono stati loro a portarci in salvo”.

In questo momento sono in corso le operazioni di soccorso, e di spegnimento.

La strada è stata bloccata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Sono in corso accertamenti.