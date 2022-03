Con il Monza è grande sfida

ALESSANDRIA - E' proprio vero, Alessandria - Monza è la "grande sfida", come titola l'ultimo numero de 'L'orso in casa', organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, in edicola oggi con il Piccolo e, questa sera, in distribuzione allo stadio.

Di fronte la squadra che ha conquistato più punti nel girone di ritorno e che è solo a 3 dalla B diretta. Ci sono approfondimenrti sulla formazione allenata da Giovanni Stroppa e, anche, su un doppio ex davvero speciale, Carletto Tagnin, grigio doc, con la maglia dei brianzoli e in Coppa dei Campioni, con l'Inter a sfidare il Real. Una delle 'pillole' di storia, sempre a cura di Museo Grigio, è dedicata a Sandro 'Bambi' Vitali.

Il personaggio è Riccardo Chiarello, per raccontare la sua quota 100 superata, l'emozione per il traguardo, la sua storia in grigio.

Oltre all'analisi del campionato, e del primato, appena riconquistato, dal Pisa, per il settore giovanile la cronaca degli incontri dell'Accademia Alessandria.

Non poteva mancare anche uno scatto dei 100 anni con Lions Host, Lions Alessandria Marengo e Panathlon

