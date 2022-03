Frosinone - Alessandria, il giorno degli ex

ALESSANDRIA - Tre in maglia grigia, uno a Frosinone: oggi è, anche, la partita degli ex.

Non solo Moreno Longo, che torna dopo la promozione in A, nel campionato 2017 - 2018, che lo mette ai primi posti nella storia del club ciociaro, e per moltissimi tifosi e addetti ai lavori è nella leggenda del club guidato da Maurizio Stirpe. Per lui ci sarà una accoglienza speciale, perché gli è riconosciuto non solo un ruolo molto importante, ma anche un rapporto con tutto l'ambiente e la capacità di essersi calato in un gruppo che si conosceva bene e averlo rimodellato gestendo molto bene le situazioni difficili. Longo conosce Frosinone e il clima che oggi i Grigi troveranno allo 'Stirpe', "Alessandria e Frosinone in questo si assomigliano, sono due piazze che vivono per il calcio. Dovremo essere pronti anche a gestire bene l'impiatto". Per lui a Frosinone 65 gare in panchina e una media punti di 1,35

Il tecnico non è il solo che affronta per la prima volta da avversario la formazione frusinate. Anche per Mirko Gori è il ritorno a 'casa' sua, lui che a Frosinone è nato e cresciuto non solo calcisticamente, unica maglia oltre a quella dell'Under 19 del Parma, indossata per una stagione agli inizi della carriera, e sicuramente oggi avrà almeno cento persone sugli spalti, tra familiari e sostenitori. In questa stagione Gori ha giocato solo 3 partite nel Frosinone, e 95 minuti, e 9 in grigio, e 381 minuti

Frosinone - Alessandria, chance per Marconi Longo: "Non pensiamo all'andata. Sarà molto diversa". Per il tecnico "due piazze con grande passione"

Vale pure per Lorenzo Ariaudo, che potrebbe finalmente debuttare, anche solo per uno spezzone: all'andata era al Moccagatta da spettatore, per salutare alcuni compagni che sono ancora fra i i titolari nella squadra dove era arrivato, dal Sassuolo, nella stagione 2016 - 17. La sua nuova avventura nel calcio può ricominciare ancora allo 'Stirpe', ma da avversario.

Ritrova il grigio, invece, Federico Gatti, il difensore cresciuto nel settore giovanile dell'Alessandria, che poteva essere confermato e lanciato, all'epoca, in prima squadra: invece finì prima in Eccellenza e Promozione, dividendo il campo con il lavoro di muratore, poi la D e lla C Busto Arsizio, già avversario dei Grigi. Eccellente intuizione del ds Angelozzi, che lo ha acquistato in estate e, ora, in pochi mesi, è diventato prima uno dei più corteggiati dal mercato e poi un futuro giocatore della Juventus. I numero parlano per lui: 26 presenze, 4 reti.