Castellazzo, Nobili non torna. La squadra a Molina

CASTELLAZZO - Si sono parlati ancora, Fabio Nobili e Cosimo Curino. Ma l'ormai ex tecnico del Castellazzo non è tornato sulla sua decisione: ha scelto di farsi da parte per il bene della squadra, non dimissioni - "non appartengono al mio modo di vivere il calcio" - ma un tentativo di dare una scossa al gruppo.

Successione 'interna': già ieri sera, a dirigere il primo allenamento della settimana, è stato Riccardo Molina, che di Nobili è stato il vice in questo campionato e che a Castellazzo ha concluso anche la sua lunga carriera da calciatore e iniziato quella di tecnico, nel settore giovanile.

Con Molina continua a lavorare anche un altro componente dello staff, il preparatore Carlo Guastavigna.

Molti i messaggi di tifosi a Nobili per convincerlo a cambiare idea. "Mister, noi ragazzi che seguiamo la squadra siamo convinti che lei è la persona giusta e che, soprattutto in questo momento del campionato, non dobbiamo abbatterci e lottare fino alla fine. Noi vogliamo che lei rimanga".

Il debutto ufficiale di Molina sarà domenica 20 marzo, nel derby casalingo con l'Acqui.