"Gli alessandrini hanno un cuore grande così"

ALESSANDRIA - Kateryna Chaplynska è nata in Ucraina nel 1980. Nel 2000 arrivò in Italia, si sposò con un alessandrino, rimase vedova quando la loro figlia aveva 2 anni. Ha aperto un negozio in via Santa Caterina, all'angolo con via 1821. Qui, sul marciapiede, sono ora ammonticchiati pacchi con maglioni, farmaci, cibo. Tutto sta per essere inviato in Ucraina, grazie anche alla ditta Guala che mette a disposizione un tir.